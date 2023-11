CALCIO - PRIMA CATEGORIA: COPPA TOSCANA. Atletico Lucca e Capannori se la giocano in trasferta

Mercoledì di Coppa Toscana per la Prima categoria, con la disputa delle gare valide per il secondo turno della competizione. Due sono le formazioni lucchesi ancora in lizza: Atletico Lucca e Capannori, entrambe in trasferta e con la possibilità, in caso di parità dopo gli eventuali tempi suppplementari, di staccare il biglietto della qualificazione. Si tratta, infatti, di partite secche a eliminazione diretta che si disputano in base al vigente regolamento di coppa.

L’ Atletico Lucca attraversa il Foro e gioca allo stadio "Bui" di San Giuliano Terme, al cospetto di un avversario forte e quotato come la compagine pisana che gode dei favori del pronostico, ma contro la quale i rossoneri cercano l’impresa. In campo avverso anche il Capannori, a Pieve a Nievole, contro il Giovani Via Nova: stesso discorso fatto in precedenza; anche qui ai biancorossi può bastare un pari. Vietato, però, fare calcoli. Calcio d’inzio per tutti alle ore 14,30. Naturalmente la grande incognita è quella del maltempo, un po’ com’è stato la settimana scorsa per le partite di Coppa Toscana della Seconda categoria che, comunque, alla fine sono state disputate (erano valide per i trentaduesimi di finale). Questa volta, però, forse la situazione è peggiore e, quindi, c’è da aspettarsi anche la possibilità di qualche rinvio o di qualche sospensione in corsa.

F. B.