Calcio Prima categoria. Crollo Capezzano, passettino Tdl

In Prima categoria fa rumore la pesante sconfitta del Capezzano Pianore sul campo del Mulazzo in questa 3ª giornata di campionato, che vede stagliarsi in testa a quota 7 punti Carrarese Giovani, Atletico Lucca e Folgor Marlia. Il Capezzano prende subito gol dal torrelaghese Carlo Capo e così si mette immediatamente in salita. Il portiere del Mulazzo nega il pari alla squadra di Riccardo Coli che stavolta è stata in grossa difficoltà. "Speriamo sia solo un episodico incidente di percorso – dice mister Coli – siamo andati male tutti in questa domenica storta. Ora archiviamo... e ripartiamo".

Finisce invece senza reti il match della Torrelaghese in quel di Piazza al Serchio. I gialloviola di Riccardo Belluomini tornano con un punto dall’insidiosa trasferta lucchese contro la squadra di Edo Micchi. La sfida finisce anche 10 contro 10 per le espulsioni di Cassettai nei locali e poi poco dopo di Zini negli ospiti. Il Piazza ha sbagliato un rigore (molto discusso) al 95’ prendendo la traversa. Il migliore è stato il portiere Bertini.