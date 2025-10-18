Calcio Prima Categoria. Derby S.Rossa-Lavezzola. La Fiumanese a Faenza

Tante ravennati impegnate negli anticipi odierni di Prima. Nel girone F lo "Zangaglia" di Casal Borsetti (ore 15) ospita il derby tra i padroni di casa della Stella Rossa e l’arrembante Centro Erika Lavezzola. Doppio anticipo nel girone G (si gioca alle 15): sull’insolito campo del "Don Fiorini" la Virtus Faenza, che ha perso 1 sola volta in campionato, ma altrettanto ha vinto 1 sola gara, ospita la Fiumanese reduce dal roboante 3-0 inflitto sabato scorso al Savio. Savio che, sempre oggi, tra le mura amiche del "Marchetti" se la vedrà col Meldola, una delle due prime in classifica, assieme all’Edelweiss Jolly. In verità, il girone è equilibratissimo con 8 squadre in appena 2 punti, addirittura 10 (su un totale di 16) in 3 punti. Domani le restanti partite, tutte in trasferta per le ravennati, ad eccezione del Cotignola che ospita il Pontelagoscuro. Nel girone F in Real Fusignano vuol tornare alla vittoria a Bubano col Placci mentre la Frugesport se la vedrà col Copparo, primo a punteggio pieno trascinato dal bomber Semiao Granado, già 8 gol nelle prime 5 partite. Nel girone G domani in campo solo il Fosso Ghiaia, a Castel del Rio, formazione che lotta per uscire dalla zona playout. Prima Categoria (6ª giornata, ore 15,30). Girone F (oggi): St. Rossa-Centro Erika (ore 15). Domani: P. Bubano-Real Fusignano, Cotignola-Pontelagoscuro, Copparo-Frugesport, N. Codigorese-Only Sport, O. Quartesana-Savarna, Portuense-Bando, Reno Molinella-Consandolo. Classifica: Classifica: Copparo 15; Reno Molinella 13; Portuense 10; N. Codigorese, Bando 9; C. Erika, Frugesport Savarna 7; O. Quartesana, Pontelagoscuro 6; St. Rossa, Cotignola 5; Only Sport 4; Real Fusignano 3; P. Bubano, Consandolo 2. Girone G (oggi): Savio-Meldola, Virtus Faenza-Fiumanese (ore 15). Domani: Carpena-S. Sofia, C. del Rio-Fosso Ghiaia, Edelweiss-Forlimpopoli, Fontanelice-Vecchiazzano, Pianta-St. Azzurra, T. Pedagna-Modigliana. Classifica: Meldola, Edelweiss 10; Fontanelice, Pianta, Forlimpopoli 9; F. Ghiaia, T. Pedagna, Fiumanese 8; Savio, Vecchiazzano 7; Virtus Faenza 6; Modigliana, C. del Rio, St. Azzurra 4; S. Sofia 2; Carpena 1.

u.b.