Calcio Prima categoria. Derby tutto senese. Chiantigiana-Torrita. L’Amiata rischia

Sfida in coda per il Bettolle, che nel Girone E della Prima Categoria affronterà in trasferta il Capolona Quarata per cercare una continuità dopo aver ottenuto, sette giorni fa, la prima vittoria stagionale. Derby senese, invece, per il Torrita, che a Gaiole affronterà una Chiantigiana che, dopo la vittoria a valanga della prima giornata, ha ottenuto solo due pareggi, con lo scopo di mantenersi nella parte alta della classifica. Nel Girone F si prospetta una giornata dura per l’Amiata – fino ad ora un solo punto in tre partite – che ospiterà ad Abbadia San Salvatore la sempre coriacea Casolese. Sfida in provincia anche per l’altra formazione amiatina: l’Atletico Piancastagnaio ospiterà infatti il Badesse. Bagarre in testa alla classifica: il Radicondoli, tra le mura amiche, tenterà di fermare la capolista Scarlino, mentre il Torrenieri proverà ad approfittare della situazione sul campo del Pianella. A metà classifica la debuttante Campiglia, reduce dalla prima vittoria in categoria, sarà ospite del San Miniato, mentre nelle retrovie desta grande attenzione lo scontro diretto tra Ponte d’Arbia e Montalcino, entrambe ferme ad un punto, mentre il San Quirico, ancora a secco di successi, ospiterà il Campagnatico.