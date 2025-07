Calcio Prima Categoria. Forcoli 1921 Valdera si presenta, grandi ambizioni: "Gettare le basi per nuove e costruttive stagioni»

La società amaranto ha dato il via alla nuova stagione calcistica incontrando presso lo storico campo sportivo Brunner i giocatori amaranto, sia i riconfermati che i nuovi. Una più che necessaria presa di conoscenza visto che la rosa è stata quasi completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione.

"Riteniamo di aver fatto un gran lavoro – dice il direttore sportivo Paolo Tognarelli – che ci ha impegnati a fondo e, vista la disponibilità e l’entusiasmo che abbiamo ricevuto dai nuovi arrivati, ci auguriamo che le aspettative di un buon campionato non vadano disattese, tutt’altro. Con il nuovo mister Leonardo Giuntini abbiamo voluto creare le basi per nuove e costruttive stagioni. Il Forcoli vuole dare il via ad una stagione da protagonista che porti, oltre a dei risultati positivi necessari, anche alla crescita di tutti quei ragazzi che si impegnano nel settore giovanile e che sono il futuro del calcio forcolese. Cerchiamo di aprire un nuovo capitolo. Sappiamo che è una scommessa forte, che ci impegnerà a fondo e richiederà la collaborazione ed il supporto di tutti".

La società ha affidato l’incarico di guidare la prima squadra al mister Giuntini che nella stagione appena trascorsa ha ottenuto un ottimo risultato con la squadra juniores, il quale si avvarrà della collaborazione del suo secondo Fontanelli e del preparatore dei portieri Cavallaro.

Questa la rosa dei giocatori: portieri Niccolò Nigro e Calloni Stefano. Difensori: Borriello Salvatore, Del Bono Lorenzo, Martinelli Matteo, Rafaniello Gabriele. Centrocampisti: Anichini Matteo, Favarin Leonardo, Fiaschi Marco, Nacci Cesare, Panicucci Francesco, Squarcini Francesco, Tigrano Matteo. Attaccanti: Bani Francesco, Battaglia Niccolò, Colombini Niccolò, Erba Rosario, Favarin Tommaso, Perna Mattia.

Pietro Mattonai