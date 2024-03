Calcio Prima categoria. Il diesse Spinelli lascia il Gracciano: "Motivi personali»

Novità nei quadri del Gracciano. Roberto Spinelli ha deciso di rimettere nelle mani della società il proprio mandato di direttore sportivo del team che partecipa al campionato di Prima categoria girone E. In carica nell’organigramma del sodalizio fino dal 2021-2022, Spinelli ha preso la decisione, per ragioni personali, di non continuare il cammino insieme al Gracciano. Non porterà quindi a termine, Spinelli, il percorso di questa stagione agonistica. Un’annata che vede attualmente il Gracciano nella zona dei playout: terzultima piazza del raggruppamento - in cui si trovano tra l’altro anche gli altri club della Valdelsa - a quota 23, in tandem con il Forte Bibbona. Nella più recente giornata in ordine cronologico del torneo, il Gracciano ha chiuso in parità a reti inviolate l’impegno in trasferta con l’Argentario, un collettivo che ha la caratteristiche, graduatoria alla mano, del diretto rivale nella corsa alla salvezza, quando mancano sette giornate all’epilogo della regular season e tutto è ancora possibile in merito agli equilibri fra le diverse antagoniste del torneo nei rispettivi traguardi da raggiungere. Gran conoscitore della realtà calcistica della Valdelsa, e oltre, Spinelli conclude qui il cammino da direttore sportivo del Gracciano. La squadra e lo staff tecnico, con il sostegno della società, sono attivi adesso nell’operazione risalita per riconquistare posizioni all’interno della classifica. Una avanzata, ancora possibile, che potrebbe rivelarsi determinante per le speranze del club del Gracciano di confermare il posto in Prima categoria. L’appuntamento di domani pomeriggio allo stadio Gino Manni di Colle di Val d’Elsa sarà con il Venturina, compagine che si trova in settima piazza a 31 punti, a pari merito con il San Miniato.