CALCIO - PRIMA CATEGORIA. Il Marginone frena. Il derby al Corsagna Il Cqs Pistoia ferma l'Atletico Marginone sul pareggio, mantenendo il Corsagna a quota 45. Vittorie per il Corsagna e l'Academy Porcari, pareggi per Folgor Marlia e Romagnano. Sconfitta per il Capannori contro l'Unione Tempio Chiazzano. L'Atletico Lucca resta in zona play-off. Prossimo derby tra Capannori e Folgor Marlia.