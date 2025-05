CALCIO, PRIMA CATEGORIA. Il nuovo organigramma del Capezzano

Ha presentato il nuovo organigramma dirigenziale il Cgc Capezzano Pianore dopo un’attenta riflessione strategica volta a rafforzare le basi organizzative e a consolidare il rapporto di collaborazione con l’Empoli. Il presidente Ivo Coli, affiancato dal responsabile del settore giovanile Andrea Motroni, ha annunciato i nuovi incarichi alla guida delle diverse aree del club: Davide Pisani è il responsabile dell’area dilettanti (la prima squadra milita in Prima categoria e dà spazio ai molti ragazzi fatti in casa che escondo dalla Juniores); Luca Pitanti è il responsabile dell’area agonistica; Gabriele Benassi è il responsabile dell’attività di base. In quest’incarico sarà coadiuvato da Riccardo Coli (allenatore confermato della prima squadra in coppia con Gianluca Di Cola) come collaboratore tecnico.

Il nuovo assetto dirigenziale rappresenta una significativa evoluzione del progetto sportivo e organizzativo del Capezzano confermando l’impegno del club nel promuovere il valore della formazione e della competizione.