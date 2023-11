Calcio Prima categoria. Il Pianese spera di fare il colpaccio. Casolese in viaggio

Le contemporanee sconfitte di San Quirico e Acquaviva riaprono i giochi nel girone F del campionato di prima categoria: sia i giallorossi che i biancoazzurri, tuttavia, domani possono ripartire ospitando rispettivamente il Cortona e l’Arezzo F.A.. Intanto si avvicina al vertice l’Atletico Piancastagnaio, che si trova ad affrontare la trasferta di Ponte d’Arbia. Partite da tripla si preannunciano Valdichiana-Fontebelverde e Amiata-Olmoponte, mentre il Capolona è purtroppo favorito a Chiusi… Biancorossi, forza e coraggio! San Miniato-Donoratico è il clou del girone E, con i neroverdi quarti in classifica, mentre il Pianella spera nel colpaccio in casa della capolista Massa Valpiana. Sempre domani, intanto, la Casolese ha tutte le carte in regola per espugnare Manciano. San Gimignano favorito a Bibbona mentre Gracciano-Badesse sfugge ad ogni pronostico… Campionato spettacolare!

GiuSte