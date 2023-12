Calcio Prima categoria. Il San Quirico scende a Capolona per fare l’allungo

Il San Quirico, nel girone F del campionato di prima categoria, ha ora solo un punto di vantaggio sulla seconda: i giallorossi domani a Capolona cercheranno di allungare. Alle loro spalle l’Amiata potrebbe avvicinarsi al vertice, dovendo giocare in casa del Fratta Santa Caterina penultimo in classifica. Delicata trasferta per l’Acquaviva, che scenderà sul campo dell’Olmoponte: è quasi uno spareggio per puntare ai play-off! Completano il programma Fontebelverde-Ponte d’Arbia e Viciomaggio-Chiusi. Nel girone E il Pianella è terzo (anche se staccato dalle due battistrada) ed attende la visita di un non irresistibile Argentario. Di rilievo anche il derby Casolese-Gracciano, con le due compagini impegnate a conquistare la zona tranquillità. Il Badesse attende il forte Donoratico, il San Gimignano ospita la capolista Massa Valpiana ed il San Miniato va a Venturina.

GiuSte