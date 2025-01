Calcio prima categoria: il serricciolo non riesce a capitalizzare il vantaggio contro il porcari. Gilli amareggiato: "Noi facciamo la partita ma alla fine sono sempre gli altri a vincere»

La vittoria sembra essere un ricordo lontano per il Serricciolo che non conquista i tre punti da ben sette turni e che in trasferta contro l’Academy Porcary ha dovuto fare i conti con una sconfitta che poteva e doveva essere evitata. Il match ha evidenziato ancora una volta i problemi di una squadra che ha evidenti difficoltà nel mantenere il vantaggio. Al 49’, infatti, Shqypi ha aperto le marcature, ma dopo appena 10 minuti Tortora ha trovato il pareggio. Da quel momento la sfida ha preso una direzione diversa con i locali, mai pericolosi fino all’1-1, che hanno approfittato del calo degli avversari, riuscendo prima a raddoppiare con Campigli e poi a calare il tris con il solito Tortora.

Un punteggio troppo pesante per gli uomini di Paolini che hanno evidenziato buone trame di gioco, ma che nei momenti decisivi non sono riusciti a fare la differenza, finendo per andare in black-out. Fa sempre più paura il terzultimo posto dei galletti che alle loro spalle hanno solamente il Gorfigliano, prossimo avversario, e l’Unione Tempio Chiazzano. Sopra ha preso un po’ di distacco il Montecarlo, ora a + 4, dopo la vittoria contro l’Atletico Lucca.

Domenica prossima non saranno permessi altri passi falsi perché la posta in palio, giornata dopo giornata, sarà sempre più importante. Una boccata d’ossigeno farebbe bene ad una squadra che ha sicuramente bisogno di ritrovare fiducia nei propri mezzi e di risollevare il morale che al momento è a terra.

"Siamo sempre a raccontare le belle favole – spiega il segretario Andrea Gilli – perché noi facciamo la partita, ma alla fine sono sempre gli altri a vincere. Fino al pareggio avevamo disputato una partita quasi perfetta, poi la confusione l’ha fatta da padrone e mentalmente abbiamo avuto un calo preoccupante con errori difensivi piuttosto evidenti".

Ilaria Gallione