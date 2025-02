Calcio Prima categoria. Il tecnico Molfese ha deciso di lasciare il San Gimignano

Paolo Molfese si è dimesso dalla panchina del San Gimignano "per motivi di famiglia", ci tiene a precisare l’onesto uomo di sport e di vita senza tanti giri di parole. "Non ci sono altri motivi se non quello personale di famiglia. Non potevo seguire i ragazzi negli allenamenti". Lo ha ripetuto. Aveva preso il Sangi dopo 10 giornate e 5 punti dal dimissionario Giacopelli e lasciato a 12 punti in 19 giornate. Voce confermata dal sincero Paolo Molfese. Al suo posto il San Gimignano, domani nella partita al Santa Lucia con il Radicondoli (altra pericolante) potrebbe mettere il direttore generale Fabiano Mugnaini con il giovane tecnico Alessandro Cianetti. Entrambi non mancano certo di esperienza. Il primo già allenatore in seconda al tempo di Ercolino e fra i giovani degli Juniores della gloriosa Sangi Sport e l’altro nato e cresciuto alla scuola del tecnico dottor Valerio Beltrami.

Rom. Fran.