Calcio Prima categoria. La Chiantigiana affronta il Bettolle. Clou a Radicondoli

Dura sfida, nel Girone E della Prima Categoria, tra Chiantigiana e Bettolle: le due squadre, entrambi reduci da un pareggio, hanno un estremo bisogno di conquistare i tre punti. Il Torrita, invece, ospiterà sul proprio terreno l’Arezzo, con l’obiettivo di mantenere la testa della classifica. Nel Girone F spicca lo scontro diretto tra il Radicondoli, primo in classifica, e la Casolese, appena due punti più indietro. Una situazione che potrebbe favorire le altre due "prime della classe": lo Scarlino, che affronterà in casa un Montalcino bisognoso di punti per allontanarsi dalla zona play out, e il Torrenieri, che affronterà in trasferta un San Miniato ancora più bisognoso di vincere. Sfida difficilissima per il fanalino di coda Amiata, che dovrà vedersela con il Campagnatico nel tentativo di dare una svolta alla propria stagione, così come il San Quirico, che ospiterà il Badesse Monteriggioni. Impegno in terra Grossetana, invece, per l’Atletico Piancastagnaio, che giocherà sul campo dell’Argentario. Sfide casalinghe, infine, per il Pianella, che giocherà contro il Cinigiano, e per il Ponte d’Arbia, che affronterà tra le proprie mura il Campiglia, debuttante in categoria ma sempre temibile.