Calcio prima categoria. La Frugesport cerca i tre punti a Pontelagoscuro . Trasferta anche per la Virtus Faenza: alle 15 a Forlì

Torna in campo la Prima Categoria con i due anticipi del sabato, uno per girone. Nel girone F al "Comunale" di Pontelagoscuro arriva la Frugesport, reduce dal pareggio al primo turno. Nel girone G, invece, a Forlì, la Pianta ospita la Virtus Faenza: entrambe alla ricerca della prima vittoria in campionato. Domani, invece, Fosso Ghiaia e Savio, vittoriose una settimana fa, se la vedranno rispettivamente con Tozzona Pedagna e Carpena. Intanto sono stati stabiliti gli accoppiamenti del secondo turno di Coppa di categoria. Le ravennati superstiti sono state così abbinate: Real Fusignano-Reno Molinella e Savarna-Centro Erika (inserite nel girone C), nonché Fosso Ghiaia-Savio, inserite nel girone D. Programma Prima Categoria (2ª giornata, ore 15,30). Girone F: Pontelagoscuro-Frugesport (ore 15). Domani: P. Bubano-Stella Rossa, Bando-Real Fusignano, Cotignola-Consandolo, Copparo-Centro Erika, Nuova Codigorese-Savarna, Portuense-Only Sport Alfonsine, Reno Molinella-Olimpia Quartesana. Classifica: C. Erika, N. Codigorese, Reno Molinella, Copparo, Portuense, Real Fusignano 3; Bando, Frugesport, Only Sport, Pontelagoscuro 1; Cotignola, O. Quartesana, Savarna, P. Bubano, Consandolo, St. Rossa 0. Girone G: Pianta-Virtus Faenza (ore 15). Domani: Forlimpopoli-Vecchiazzano, Carpena-Savio, Castel del Rio-Fiumanese, Edelweiss-Stella Azzurra Zolino, Fontanelice-Meldola, Modigliana-Santa Sofia, Tozzona Pedagna-Fosso Ghiaia. Classifica: Meldola, F. Ghiaia, Savio, Vecchiazzano, Edelweiss 3; C. del Rio, Fiumanese, Fontanelice, St. Azzurra, T. Pedagna, Virtus Faenza 1; S. Sofia, Modigliana, Forlimpopoli, Pianta, Carpena 0.

u.b.