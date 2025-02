Calcio prima Categoria. La Pianta vince il recupero col Vecchiazzano e risale al quinto posto a fianco del Meldola

Successo di corto muso (2-1) della Pianta nel derby forlivese contro il Vecchiazzano valevole per il recupero della 21ª giornata del campionato di Prima Categoria (girone G). Padroni di casa in vantaggio al 26’ con Canaku. Nella ripresa, pronti via e gli ospiti pervengono al pareggio grazie a Dabre; di Broletti Zanotti, alla mezz’ora, la rete che decide la contesa e consente alla Pianta di agganciare il Meldola al quinto posto, a quota 31 (-4 dai playoff). Vecchiazzano staccato di tre lunghezze.

Classifica: Bagnacavallo 39; Savarna 38; Torresavio 37; Santa Sofia 35; Pianta, Meldola 31; Real Fusignano 30; Vecchiazzano 28; Carpena 27; Modigliana, Only Sport Alfonsine 26; Fosso Ghiaia, Savio 25; Sporting Predappio 23; San Pancrazio 22; Marina 10.

