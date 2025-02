Calcio Prima Categoria. La rimonta della Dipo. Battuta la Juvenilia: ora la vetta è a un passo

In Brianza c’è una squadra che in Prima Categoria sta correndo a una velocità insostenibile per tutte. È la Dipo Vimercatese che dopo un inizio disastroso e il cambio della guida tecnica ha totalmente cambiato ritmo.

Basti dire che nelle ultime undici giornate ha raccolto dieci vittorie e un pareggio, nello scontro diretto con la capolista La Dominante.

L’ultimo successo risale a mercoledì sera nel recupero casalingo contro la Juvenilia vinto 5-1 grazie alla doppietta di Lazzari e alle reti di De Bonis, Redaelli e Canevari. Per i monzesi è andato a segno Casiraghi nel finale sul 5-0; il primo tempo si era chiuso 3-0. Doppia soddisfazione in casa Dipo visto l’esordio in prima squadra di Doumbia e Casiraghi, entrambi cresciuti nel vivaio biancoverde. Anzi tripla visto che con i tre punti conquistati, il margine dalla vetta si è ulteriormente ristretto ad appena una lunghezza.

Per capire la portata del cammino che sta facendo la squadra di mister Forcisi basti dire che dopo 11 giornate tra Dominante e Dipo correvano 12 punti. Rosicchiati 11 punti, in pratica la media di uno recuperato a domenica.

Ro.San.