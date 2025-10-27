Calcio Prima categoria: la squadra di dUCHI dilaga nel derby. La Carrarese Giovani stoppata dal Montecarlo. Risorge la Fivizzanese, Romagnano ko. Il Mulazzo vince e convince

ROMAGNANO1FIVIZZANESE6

ROMAGNANO: Bigini, Perinelli, Cateni, Youssefi, Maestrelli (15’ st Orrico), Marku (1’ st Pitanti), Crovi, Lezza, Maggiore, Barbetti, Banti. A disp. Mariani, Melis, Vita, Galli, Berti, Tornari, Volpicelli. All. Battaglia.

FIVIZZANESE: Santini, Gerali, Salku A., Bocchia, Valentini, Brizzi, Clementi, Corvi, Salku B. (23’ st Carpentieri), Mosti, Catola. A disp. Ricco, Forieri, Ceragioli, Carli, Tognocchi, Tonelli. All. Duchi.

Arbitro: Noccioli di Pisa.

Marcatori: 2’, 21’ pt Bocchia (F), 7’ pt Youssefi (R), 6’ st Catola (F), 16’, 32’ st Mosti (F), 43’ st Carpentieri (F).

MASSA – La Fivizzanese travolge il Romagnano con un risultato tennistico e si lancia all’inseguimento del gruppo di testa. Al ‘Raffi’ la partita è praticamente a senso unico, ad eccezione della prima fase nella quale gli azzurroamaranto tengono testa agli avversari e pareggiano con Youssefi l’iniziale vantaggio lunigianese segnato 5 minuti prima da Bocchia. Al 21’ è però ancora Bocchia a trovare la via del gol e a riportare avanti i suoi, con il Romagnano che tenta di reagire senza tuttavia siglare il pari. Nella ripresa è invece un monologo da parte dei medicei di Duchi: Catola cala il tris al 6’ per il più classico dei gol dell’ex, mentre al 16’ è Mosti incunearsi nella retroguardia locale e a firmare il poker. Al 32’ il 10 ospite buca ancora Bigini per la doppietta personale e la cinquina della Fivizzanese. Nel finale c’è gloria anche per Carpentieri.