Calcio Prima categoria: la squadra in vetrina

Il ruolino di marcia dell’Intercomunale Monsummano nel girone B di Prima Categoria continua spedito, e senza alcun intoppo finora. Gli amaranto hanno battuto 2-1 i pisani dello Stella Rossa, e sono ancora primi, grazie ai 12 punti fin qui conquistati. Dopo la marcatura subita con Masha, su un’azione viziata forse da un probabile fuorigioco, è arrivata la rimonta della squadra allenata da mister Panati, con le reti realizzate da Lovari, con un gran bel tiro dalla distanza, e Guarisa, con un tap-in vincente dopo un calcio di punizione tirato con veemenza da Biagioni. La felicità per la vittoria conquistata, è presente nelle parole rilasciate dall’allenatore della squadra monsummanese a fine match.

"Il risultato finale, ed il gol arrivato a fine gara, potrebbero fare pensare ad altro – ha affermato Panati –. Ma in realtà va detto che nel secondo tempo abbiamo avuto un dominio totale del campo e della gara, ed abbiamo creato occasioni su occasioni. Abbiamo avuto un piglio da squadra vera. Chi è entrato in campo, è entrato bene, e siamo riusciti a ribaltarla. E non era facile riuscirci. I nostri avversari infatti hanno cercato di attaccare la profondità, di spezzare il ritmo del gioco, e di renderci nervosi in alcuni frangenti del match. Ma noi siamo stati veramente bravi a rimanere uniti, e a stare sul pezzo. Queste partite ci fanno capire quanta forza abbiamo, ed inoltre che abbiamo una rosa di valore e profonda".

Ora c’è da prepararsi per la sfida in casa del Viaccia, imbattuto e 4° in classifica grazie agli 8 punti fatti. "Lavoriamo e pensiamo già alla prossima partita – ha detto Panati – sapendo che ogni squadra che dovremo affrontare, farà contro di noi la partita della vita, come è giusto che sia".

Simone Lo Iacono