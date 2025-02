Calcio Prima categoria. L’Acquaviva prova a rialzare la testa. Casolese-Badesse

Dopo lo stop di Capolona, sono ora cinque i punti che separano la capolista Acquaviva dal Torrenieri nel girone F del campionato di Prima categoria. Domani vinceranno entrambe? Può essere, con i biancoazzurri che ospitano il Bibbiena ed i biancorossi che vanno in casa dell’Olmoponte. Ma il pallone è rotondo! In zona play-off si giocheranno Arezzo F.A.-Atletico Piancastagnaio, San Quirico-Capolona Quarata e Valdichiana-Montalcino. L’Amiata affronta l’ostica trasferta di Lucignano ed il Ponte d’Arbia va a Cortona: per i biancoazzurri situazione delicata.

Nel girone C domani sono Casolese-Badesse e San Miniato-Pomarance gli incontri clou della ventitreesima giornata, ma anche Donoratico-Pianella ha molti motivi di interesse. E Gracciano-Radicondoli? E’ un derby salvezza da cardiopalma, con i punti che valgono doppio… Il San Gimignano deve risalire: è d’obbligo battere l’Argentario in casa!

Giuseppe Stefanachi