Calcio Prima categoria. L’Acquaviva può chiudere i giochi. Ostacolo Atletico

Il girone F del campionato di Prima categoria è ad una svolta cruciale: se domani l’Acquaviva vince in casa lo scontro diretto con l’Atletico Piancastagnaio, rafforza il suo primato, altrimenti si riapre la lotta per il vertice. Il Torrenieri punta al successo in casa dell’Arezzo FA ed il San Quirico riceve lo Spoiano: il calendario strizza l’occhio alle due senesi! Difficile trasferta per l’Amiata a Tegoleto, mentre il Montalcino va ad Olmo in casa del fanalino di coda. Delicata trasferta del Ponte d’Arbia a Bibbiena. Nel girone C la Casolese seconda può vincere in casa con il Sant’Andrea. Si infiamma intanto la lotta play-off, con San Miniato, Badesse e Pianella che giocano rispettivamente in casa con lo Scarlino, a Fonteblanda ed a San Gimignano. Grande attesa a Gracciano per l’arrivo della super capolista Orbetello, mentre il Radicondoli cerca almeno un pareggio in casa dell’Argentario in chiave salvezza.

Giuseppe Stefanachi