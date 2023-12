Calcio Prima categoria. L’Atletico va sotto ma poi reagisce e sfiora la vittoria

Tegoleto

A. Piancastagnaio

BADIA AL PINO – Nel recupero dell’ottava giornata, Prima categoria Girone F, il Tegoleto si fa preferire nel primo tempo, mentre nella ripresa, pur in dieci, l’Atletico sfiora la vittoria. Gli aretini si fanno vedere in avanti al 4’ con Franchi, al 14’ ed al 21’ con Palazzini, al 30’ con Barbagli ed al 33’ con Scichilone.

Gli amiatini al 15’ si rendono pericolosi con un tiro di Demuru. Nella ripresa al 47’ rigore per i pianesi per una spinta di Seri su Demuru in area: Stolzi insacca dal dischetto. Al 50’ Barbagli pareggia da dentro l’area. Al 55’ rosso per Pinzuti e senesi in dieci. Al 57’ gran tiro di Palazzini da trenta metri, la palla batte sulla traversa e colpisce la linea di porta.

Nel finale l’Atletico sfiora il colpaccio: al 72’ tiro di Demuru da dentro l’area ribattuto dalla difesa e all’85’ Caccamo tira un bel diagonale e la palla colpisce il palo. Finisce in parità.

Giuseppe Stefanachi