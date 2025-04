Calcio Prima categoria. L’Fc Ponsacco esonera Ferretti: "Benvenuto Manolo Dal Bo’»

Quando mancano solo due turni alla fine della regular season, l’Fc Ponsacco di Prima categoria decide di esonerare Lorenzo Ferretti per affidare la panchina rossoblu a mister Manolo Dal Bo’. "Mister di grande esperienza – lo presenta la società – che ha guidato squadre giovanili professionistiche ed ha avuto esperienze con società di serie D ed Eccellenza. Facciamo quindi un in bocca al lupo al mister con l’auspicio che ci aiuti nel raggiungimento dell’obiettivo che in estate ci eravamo proposti: la Promozione".

Ci sarà dunque l’ex Perignano e Cenaia sulla panchina del Ponsacco per guidare la squadra nella trasferta di domenica prossima di Calci, squadra in lotta per evitare i playout. Ai rossoblu serve invece una scossa dopo le ultime due sconfitte consecutive ed i soli 2 punti raccolti nelle ultime 4, che hanno fatto sfumare matematicamente le speranze di una promozione diretta ed allontanato l’Fc dalla zona playoff.

Ecco che le ultime due gare contro Calci in trasferta e poi, nell’ultima di campionato, in casa contro lo Staffoli saranno decisive. Intanto gli ultras, i gruppi della gradinata Cristian Moni 1920 e Ruvidi comunicano che diserteranno le ultime partite di campionato per protesta verso la società.