Calcio: Prima Categoria. Libertas e Placci in altri raggruppamenti. Coppa Emilia al via. Occhio al girone G
Molte delle squadre dilettantistiche del comprensorio imolese hanno già cominciato la preparazione in vista della stagione 2025/2026, il primo impegno...
Molte delle squadre dilettantistiche del comprensorio imolese hanno già cominciato la preparazione in vista della stagione 2025/2026, il primo impegno ufficiale per i team di Prima Categoria il 7 settembre (calcio d’inizio ore 15,30) quando ci sarà il primo turno di Coppa Emilia.
Il gruppo G è quello da seguire con maggiore attenzione, qui è pieno zeppo di formazioni imolesi.
Questi gli accoppiamenti con alcuni derby da giocare: Castel del Rio-Tozzona, Fontanelice-Stella Azzurra, Fosso Ghiaia-Carpena Forlì, Meldola-Forlimpopoli, Pianta-Virtus Faenza, Santa Sofia-Modigliana, Savio-Vecchiazzano, Fiumanese-Edelweiss.
La Libertas Castel San Pietro è stata inserita nel raggruppamento E, il 7 settembre giocherà in casa con il Basca 2002, queste le altre gare: Anzolavino-Crespo, Appennino- Ceretolese, Crevalcore-Funo, Persiceto-Real Sala Bolognese, Pontevecchio-Savena, Sporting Vado-La Dozza, Trebbo-Airone.
Il Placci Bubano è nel girone F e nel primo turno di Coppa Emilia andrà a far visita all’Olimpia Quartesana. Questi gli altri accoppiamenti dello stesso girone: Bando-Pontelagoscuro, Erika Lavezzola-Frugesport, Consandolo-Portuense Etrusca, Nuova Codigorese-Copparo, Only Sport Alfonsine-Real Fusignano, Reno Molinella-Cotignola, Savarna-Stella Rossa.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su