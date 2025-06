Calcio Prima categoria. L’Unione Poliziana al lavoro per la nuova avventura. Il presidente Bianconi lavora per potenziare la rosa

Sono giornate di grande impegno ‘a tavolino’ per la dirigenza dell’Unione Polisportiva Poliziana di Montepulciano, reduce da un finale di campionato esaltante che, ai play off, ha decretato la promozione della prima squadra in Prima categoria. Il tempo di dare il benvenuto ai primi due nuovi ‘acquisti’, il direttore sportivo del settore giovanile Remo Banchetti, sinonimo di guida esperta e competente, e il responsabile sportivo dei dilettanti Mitri Pistoi, già giocatore e ds con i colori biancorossi, poi il presidente Massimiliano Bianconi ha dato il via al carosello di riunioni, necessario per programmare la stagione 2025-2026. Confermato il format che si basa su una tradizione ultradecennale e che vedrà dunque la Poliziana presente con le proprie formazioni sia tra i dilettanti sia nei campionati giovanili. Sugli inquilini delle varie panchine la dirigenza non si sbilancia, parlando, genericamente, di molte conferme ma anche di innesti di nuove figure. In campo giovanile, in prima fila le due compagini che parteciperanno ai campionati regionali Allievi e Giovanissimi, competizioni di assoluto rilievo, alle quali si aggiungono la serie delle altre categorie dai primi calci-pulcini, esordienti A e B, unitamente a quelle provinciali. Nel settore dilettanti, la promozione in Prima categoria richiede un rafforzamento dell’organico; e infatti si fa riferimento a nuovi innesti in aggiunta alle conferme dei protagonisti della passata stagione: "occorre completare la rosa per ben figurare nel nuovo impegno" si legge in una nota che prelude dunque ad impegno sul mercato. Per quanto riguarda gli impianti, l’Unione dispone dell’efficiente e rinnovato stadio comunale Bonelli, dotato di due terreni di gioco in ottime condizioni, in aggiunta allo stadio di Abbadia di Montepulciano che, tra l’altro, ospiterà il tradizionale ‘camp’ estivo a cui già si registra un elevato numero di partecipazioni.

Diego Mancuso