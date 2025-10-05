CALCIO PRIMA CATEGORIA. Occhi puntati sul derby fra Lerici e Ceparana

La seconda giornata di campionato si apre stamani con Amegliese e Cadimare in campo alle 10.30 alla ’Ferrara’ (arbitra De Longis di Chiavari). Alle 15 sarà la volta di Bolanese-Atletico Casarza (Cannella di Genova), Lavagna 2.0-Riomaior (Minniti di Genova) e Lerici-Ceparana (Di Maria di Chiavari). La Bolanese di Ravecca, alla ricerca della prima vittoria, se la vedrà con un avversario molto motivato. Al ’Riboli’ il Riomaior di Cervia sulla scia dell’ottimo debutto, cercherà di regolare un Lavagna uscito nettamente vittorioso dalla gara con il Segesta. Occhi puntati sul derby Lerici-Ceparana al ’Falconara’: nelle file dei rossoverdi è arrivato un altro giocatore di grande esperienza, Davide Paterno, ingaggiato per portare qualità. "Un innesto importante – spiega il club - siamo certi saprà dare un contributo fondamentale sia in campo che nello spogliatoio". L’attaccante, classe 1991, ha vestito le maglie di Rivasamba, Rapallo, Sammargheritese e Casarza Ligure. Alle 17 al ’Tanca’ si gioca Spezia Calcio Popolare-Forza e Coraggio (arbitro Romeo di Spezia).

Ilaria Gallione