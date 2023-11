Calcio Prima categoria. Per il San Quirico occasione ‘fuga’. Badesse-S. Miniato

Occhi puntati sul San Quirico nel girone F del campionato di prima categoria: i giallorossi, infatti, hanno tre punti di vantaggio sulla seconda e se domani vincessero in casa dell’Olmoponte… E’ un inizio di fuga? Il Viciomaggio, secondo, ospita il Ponte d’Arbia e non è certo partita da 1 fisso. Atletico Piancastagnaio-Acquaviva: gli ospiti, dopo due sconfitte, devono reagire ma l’Atletico è squadra ostica. Il Chiusi, a Spoiano, cerca ancora la prima vittoria e tra Fontebelverde ed Amiata ogni pronostico è azzardato. Nel girone E Badesse-San Miniato è un derby spettacolo, mentre il Pianella ci prova a Gaiole contro la vicecapolista Donoratico. Un altro derby illumina invece la Val d’Elsa: San Gimignano-Gracciano (a Staggia) mette in palio punti importanti. La Casolese, in casa con il San Vincenzo, avrà in panchina il vice Barzottini in attesa del probabile ritorno di Maurizio Borghi.

GiuSte