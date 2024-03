Calcio Prima categoria. Pianella a domicilio con il San Vincenzo. Casolese in viaggio Nel girone E di Prima categoria, il Pianella mira a mantenere il secondo posto e ampliare il divario dalla quinta in classifica. Partite cruciali in vista, tra cui San Vincenzo-Pianella e Casolese-Monterotondo. Nel girone F, spiccano Acquaviva-San Quirico e Capolona-Amiata per la lotta al primato e ai play-off. Partite da non perdere come Atletico Piancastagnaio-Tegoleto e Chiusi-Arezzo F.A.