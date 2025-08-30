Calcio Prima categoria. Radicondoli: serata piena di entusiasmo e partecipazione. Si guarda con tanta fiducia alla stagione 2025-2026

Entusiasmo e partecipazione alla serata di presentazione del Radicondoli per il prossimo campionato di Prima categoria. Circa duecento, compresi i dirigenti, i calciatori, lo staff tecnico, i tifosi, le presenze all’evento voluto dal presidente del sodalizio rossonero, Federico Caldini, e dall’appassionata équipe di collaboratori, accanto anche alla amministrazione comunale con in testa il sindaco Francesco Guarguaglini. Tavoli allestiti lungo via Tiberio Gazzei, la strada principale del paese imbandierata a festa per l’occasione grazie all’impegno dei sostenitori, sempre attivi negli incitamenti al campo di gioco Guido Boscaglia e in trasferta, e alla squisita accoglienza dei titolari e degli addetti del ristorante Il Nazionale. Il senso di comunità innanzitutto, come ribadito sia dal primo cittadino che dal numero 1 del sodalizio. Poi gli aspetti tecnici, evidenziati da Roberto Radi nell’introdurre uno a uno i componenti della rosa, tra le conferme e i tanti nuovi volti a disposizione di mister Gaetano Calà Campana.

Tutto per effetto della sessione di mercato portata a compimento dal direttore sportivo Riccardo Martini, di concerto con la presidenza e con lo stesso allenatore e il suo staff, con il vice Andrea Pobega, che prosegue nel percorso da atleta e con Mirko Pinzuti per la preparazione dei portieri, oltre al fisioterapista Davide Marini. Con menzioni speciali a ognuno degli altri responsabili, il direttore generale Umberto Pacini, il team manager Filippo Baldoni, a Fernando Fiorenzani vice presidente come Loreno Cambi. Portieri: Klak, Paradisi. Difensori: Adamo, Bartoloni, Parigi, Biagini, Pobega, Verdiani, Volentieri N. Centrocampisti: Calà Campana Gabriele, Calà Campana Gaetano, Lippi, Mudboy, Ndiaye, Romagnoli, Volentieri T., Voltolini. Attaccanti: Girolami, Guerrera, Mazzi, Rossi, Tuveri.

Paolo Bartalini