Calcio Prima Categoria. Recupero, Predappio travolto nel finale

Nel girone G di Prima Categoria, è finito 3-0 il recupero del secondo tempo fra Torresavio e Sporting Predappio. Il match, interrotto per il forte vento all’intervallo sullo 0-0 due domeniche fa, si è concluso giocando solo la seconda frazione, dove Totaro (al 68’), Domenichini (all’85’) e Gazzoni (all’87’) hanno smontato le velleità dei bianco-granata predappiesi. Il Torresavio sale così in vetta, appaiato al Savio, mentre il Predappio resta a metà classifica, in piena zona salvezza.

Classifica aggiornata: Torresavio e Savio 22; Frugesport 21; Carpena 20; Modigliana e Pianta 18; Savarna 17; Edelweiss Jolly 16; Sporting Predappio 15; Meldola 13; Azzurra Romagna e Santa Sofia 9; Santagata 8; 2000 7; Real Fusignano e Fosso Ghiaia 5.