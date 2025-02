Calcio Prima categoria. "San Gimignano Fc rischia i playout». Mugnaini si sfoga

La situazione del San Gimignano Fc è preoccupante perché rischia i play out. Lo ha detto anche il tecnico Paolo Molfese, che ha dovuto lasciare per motivi di famiglia dopo essere stato chiamato dalla società a sostituire in corsa il dimissionario Giacopelli. Dopo la parentesi a maniche rimboccate del Dg Fabiano Mugnaini (foto), anche lui tornato al suo lavoro, è stato chiamato a guidare i neroverdi il tecnico Michele Gangoni. E sono tre le panchine (per ora) che portarono i neroverdi dalla Terza alla Seconda categoria tutto d’un colpo. Come i punti di Gangoni al lavoro per arrivare almeno ai play out. Lo stesso direttore generale Mugnaini con una lettera aperta sui social al popolo neroverde scrive con la mano sul cuore: "Le aspettative erano altre invece siamo a questo punto e sono deluso e amareggiato da questa situazione" E ancora: "Mi assumo le mie responsabilità – precisa –. La proprietà è presente ed è delusa dai risultati. Per fortuna abbiamo un settore giovanile e la scuola calcio che ci rende orgogliosi e giustifica gli sforzi economici che le proprietà hanno fatto". Infine chiude la riflessione: "Abbiamo i ragazzi e istruttori che sono il nostro fiore all’occhiello per organizzazione e competenze messe in campo. Per questo dobbiamo ripartire e mi auguro che lo staff e i giocatori della prima squadra si compattino tra loro per raggiungere l’obiettivo minimo stagionale". Purtroppo in questo lento declino intorno ai corridoi del Santa Lucia, a parte lottare per i play out, non sembrerebbe tirare una buona aria.

Romano Francardelli