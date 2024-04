Calcio Prima categoria. San Quirico atteso a Piancastagnaio. Vietato sbagliare

L’inopinata sconfitta interna della capolista San Quirico con l’Olmoponte, ha cambiato poco la situazione in testa alla classifica del girone F del campionato di Prima categoria: domani però i giallorossi vanno a Piancastagnaio e lì non si possono permettere ulteriori distrazioni! Altri due big match sono Viciomaggio-Amiata e Capolona-Acquaviva: l’alta classifica può cambiare i connotati! Il Ponte d’Arbia cerca i punti salvezza a Spoiano mentre la Fonte in casa con il Tegoleto deve puntare ad una non facile vittoria. Il Chiusi va in casa dell’Olmoponte. Nel girone E Casolese-Fonteblanda è quasi uno spareggio nella lotta per il secondo posto, a cui partecipa anche il Pianella che domani riceve il San Miniato. Il San Gimignano è favorito in casa con il San Vincenzo: i turriti puntano ai play-off. In Monterotondo-Gracciano e in Badesse-Pomarance è in palio la salvezza senza play-out.

Giu.Ste.