Calcio Prima categoria. San Quirico no stop. Contro il Capolona per un altro allungo Il San Quirico in testa nel girone F con sette punti di vantaggio sull'Atletico. Partite decisive in arrivo, con l'Acquaviva e l'Amiata in agguato. Nel girone E, il Pianella cerca di difendere il secondo posto. Spareggio play-off tra Fonteblanda e San Gimignano.