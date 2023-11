Calcio prima categoria. Serricciolo, vietato sbagliare con il Corsanico. Ruffini: "Ma guai a sottovalutare gli avversari»

Match da non sottovalutare per il Serricciolo che all’"Arcinaso" ospita, oggi alle ore 14.30, il pericolante Corsanico. Quella che offre l’11° turno di Prima categoria è una sfida facile solo sulla carta. I lucchesi, nonostante i 5 punti in classifica, esattamente la metà di quelli dei gialloblù, sono reduci da due buoni pareggi, con Giovani Via Nova e Pistoia, che hanno sicuramente ridato fiducia al gruppo. Dall’altra parte i luniganesi, dopo la sconfitta rimediata domenica scorso contro il Capannori, hanno lavorato sodo in settimana per voltare subito pagina e concentrarsi sulla partita odierna con un unico obiettivo, quello dei tre punti. "Non sarà un’impresa semplice – spiega il ds Ruffini – perché oggi sul nostro campo scenderà una realtà ben consolidata nel campionato di Prima categoria. Il nostro errore più grande sarebbe quello di soffermarci solo sulla classifica dei nostri avversari. Niente di più sbagliato perché finora hanno subito quattro sconfitte e incassato solo 13 reti; inoltre sono a caccia della prima vittoria della stagione. La nostra concentrazione dovrà quindi essere altissima perché è molto importante per noi fare risultato pieno".

Sul fronte infortuni il tecnico Borghetti dovrà fare a meno di Galeotti e Lisi, oltre allo squalificato Casciari, fermato dal giudice sportivo per un turno. Le alternative comunque non mancano. "Sono convinto – continua Ruffini – che chi scenderà in campo darà il massimo per conquistare l’intera posta in palio".

Ilaria Gallione