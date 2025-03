Calcio Prima Categoria: si complica la strada salvezza senza passare dai playout. Serricciolo, Paolini ci crede ancora: "Mancano sei turni, ce la possiamo fare»

Serviva la vittoria contro l’Atletico Lucca, ma al triplice fischio il Serricciolo non è riuscito ad andare oltre il 2-2. Un pareggio che muove leggermente la classifica, ma che serve a poco in ottica salvezza. A sei giornate dal termine della stagione non è facile per i gialloblù riuscire a mantenere la categoria senza passare dai playout. Per il momento invischiati nella lotta retrocessione ci sono anche il Porcari e il Cqs Pistoia, a +5 dai galletti, e poco sopra anche il Pieve Fosciana a +6.

"Credo ancora nella salvezza diretta – afferma mister Paolini – e abbiamo ancora sei turni per dimostrare che possiamo farcela. Certo non sarà facile, ma non ha senso perdere proprio ora la speranza. Nella sfida appena conclusa contro l’Atletico Lucca abbiamo pagato carissimo, come al solito, un grossolano errore. È stata una partita sporca, maschia e molto combattuta. Siamo passati in svantaggio con un gol da fuori bellissimo, ma siamo stati bravi a rimediare subito con la punizione di Shqypi. Il match si è mantenuto in equilibrio e abbiamo provato a spingere per riuscire a centrare la vittoria. Un’enorme ingenuità ha, però, portato all’1-2, ma anche questa volta abbiamo trovato il meritato pareggio. Inutile dire quanto sarà importante domenica prossima riuscire a tornare a casa con i 3 punti dalla trasferta contro l’Unione Tempio Chiazzano, fanalino di coda del girone".

A commentare l’incontro è anche il segretario Gilli: "La gara si è messa subito male, ma abbiamo reagito immediatamente. Nella ripresa siamo entrati in campo più determinati, ma abbiamo regalato una palla agli avversari e abbiamo incassato una rete evitabile. Barattini di testa ha per fortuna fissato il 2-2. Gli ospiti sono rimasti in dieci, ma non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Dovremo andare avanti giornata dopo giornata, sperando anche in qualche scivolone delle altre concorrenti alla salvezza".

Ilaria Gallione