Calcio Prima categoria: spettacolare pari della Torrelaghese. Al Capezzano basta Marinai

Ritornano al gol perduto (che gli era sempre mancato nelle precedenti tre partite di campionato) sia il Capezzano Pianore sia la Torrelaghese che in casa nella 6ª giornata del girone A di Prima categoria fanno punti, rispettivamente vincendo 1-0 col Calci e pareggiando 3-3 contro la capolista Atletico Lucca.

Qui Capezzano. Ancora senza bomber Brega (e fuori c’era pure Scaranna, squalificato) il Capezzano, sceso in campo col 4-3-3 (finirà però col 4-3-1-2, dopo i cambi), sblocca subito il match interno col Calci segnando con Stefano Marinai al 6’: il numero 10 ex Viareggio riceve palla in ampiezza, entra in area in conduzione e calcia in diagonale. Il Calci poi sbaglierà il rigore (alto) del possibile pari. Nella ripresa la squadra di Coli sciupa due occasioni per il raddoppio.

Qui Torrelaghese. Scoppiettante 3-3 al Marco Polo Sports Center, dove i gialloviola di Riccardo Belluomini avevano chiuso il primo tempo avanti 2-0 reclamando pure per un rigore netto non dato. Nella ripresa la Torrelaghese va anche sul 3-0 ma poi si fa riprendere sul 3-3. Un tempo per uno alla fine. Doppietta di Sereni e singolo di Saviozzi.