Calcio Prima categoria. Staggia-Radicondoli derby da brividi. C’è Serre-Meroni

Staggia-Radicondoli è il derby che illumina la dodicesima giornata del girone M del campionato di seconda categoria: domani la capolista cerca di superare una trasferta resa più delicata dal fattore campanile. L’Olimpic cerca il riscatto ospitando il Rapolano mentre la Voluntas, in casa con la Poliziana, punta al successo pieno. Anche Monteroni-Pievescola, Cetona-Radicofani, Berardenga-Asciano e Serre-Meroni possono creare scossoni nell’alta classifica. Rosia-Atletico Piazze è invece un match all’insegna del "si salvi chi può"! Nel girone H il Castellina in Chianti ospita il Sambuca Casini e spera di poter continuare a salire in classifica. Tutt’altro discorso per la Raddese, che finalmente ha vinto la prima partita: domani a Mercatale deve ottenere il bis! Nel girone L situazione interessante per Guazzino e Bettolle: domani il primo ospita il Rassina ed il secondo va a Pieve al Toppo.

GS