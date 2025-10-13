Calcio Prima categoria. Tonfo Bettolle! Il Torrita spicca il volo, Chiantigiana ko. Casolese corsara. Badesse: prima gioia. Derby in bianco

Caduta rovinosa per il Bettolle, che nel Girone E della Prima Categoria incassa una pesante sconfitta ad opera del Capolona Quarata: 5-0 il risultato finale, frutto di una partita chiusa dai padroni di casa già nella prima frazione e che lascia i biancorossi fermi a tre punti, in piena zona play out.

Vittoria invece per il Torrita, che nel derby senese supera 2-1 la Chiantigiana: a Gaiole gli ospiti si portano sul doppio vantaggio con le reti di Nocentini e Veliz Coccolo, e ai padroni di casa non basta il gol di Milanesi per riaprire la sfida. Il Torrita si porta così in testa al girone a pari merito con Lucignano e Stia, mentre gli amaranto incassano la prima sconfitta in campionato.

Nel Girone F, in una giornata dominata dai pareggi a reti bianche, spicca la vittoria esterna della Casolese, che supera 2-1 in rimonta un Amiata sempre più in crisi: la squadra di Abbadia San Salvatore passa in vantaggio grazie alla rete di Andreoni, ma i valdelsani rispondono con Bonfitto e Russo e si portano a quota otto punti, due sole lunghezze dietro la prima posizione, mentre i padroni di casa restano bloccati in ultima posizione con un solo punto in carniere. E se Atene piange, Sparta non ride, considerando che gli amaranto dividono la coda della classifica con l’altra formazione amiatina del girone: l’Atletico Piancastagnaio incassa infatti un secco 2-0 dal Badesse, che ottiene il primo successo stagionale. Un gol per tempo per la squadra di Monteriggioni, che mette a referto la doppietta di Gabriele Mazza e si allontana dalle zone ‘calde’ della graduatoria.

Per il resto, nel girone si concretizza una strana giornata, con una serie di partite rimaste ferme sullo 0-0. Tra queste, spicca sicuramente il match del Radicondoli, che blocca la corsa della capolista Scarlino dopo tre vittorie consecutive. Risultato ‘a occhiali’ anche tra Pianella e Torrenieri, anche se il finale non rende giustizia ad una partita molto combattuta, con le due squadre che hanno collezionato una importante serie di occasioni, non trasformate sia per l’abilità dei due portieri sia per qualche imprecisione di troppo.

Non va oltre lo 0-0 neanche il San Quirico, che pur dominando la partita e creando le migliori occasioni non riesce a superare il Campagnatico, anche a causa dell’inferiorità numerica per l’espulsione di Guglione, e rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Terminano a reti bianche anche gli altri due ‘derby’ senesi tra San Miniato e Campiglia e tra Ponte d’Arbia e Montalcino.