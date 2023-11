Calcio Prima categoria. Tra il Gracciano e il Lornano Badesse emozioni e pari

GRACCIANO

1

BADESSE

1

COLLE DI VAL D’ELSA – Dopo due minuti di gioco da un atterramento in area ai danni di Bonfitto l’arbitro assegna un calcio di rigore al Gracciano. Può essere, in apertura, l’occasione perincanalare il match nella giusta direzione per i locali. Dal dischetto lo stesso Bonfitto si fa però neutralizzare il tiro dell’ottimo Mandorlini, un veterano che non si smentisce. Al 17’ però il Gracciano si riscatta portandosi in vantaggio. Punizione di Giardulli e deviazione vincente di Romagnoli per l’ 1-0.

Nella ripresa, intorno al 20’, su un lancio lungo è lesto Chellini a indirizzare la sfera verso la porta dei padroni di casa per l’1-1. Gli ospiti restano poi in dieci per l’espulsione di Pecchi, ma il Gracciano non riesce a far fruttare la superiorità numerica. Finisce così sul punteggio di 1-1 il confronto allo stadio Gino Manni di Colle di Val d’Elsa.