Calcio Prima categoria. Turno interessante. Tanti i confronti dell’alta classifica

Turno decisamente interessante nel girone F del campionato di Prima categoria: diverse sfide in programma domani, infatti, riguardano l’alta classifica. Così la capolista San Quirico riceve l’Atletico Piancastagnaio, l’Acquaviva attende il Capolona Quarata e l’Amiata se la dovrà vedere in casa con il Viciomaggio: i risultati di queste tre partite, sono in grado di modificare il profilo della zona play-off. Anche Ponte d’Arbia-Spoiano ci può chiarire il futuro di queste due squadre. Tegoleto-Fontebelverde riguarda la bassa classifica ed il Chiusi ci prova in casa con l’Olmoponte. Nel girone E spicca un brillante San Miniato-Pianella, mentre il San Gimignano cerca i tre punti a San Vincenzo. Il Badesse non sa se sognare o guardarsi alle spalle ed ospita il Pomarance.

Completano il programma dell’interessante giornata Fonteblanda-Casolese e Gracciano-Monterotondo: ma anche qui i tre punti servono come il pane…

GiuSte