Calcio - Prima e Seconda categoria: il punto

In Prima categoria una domenica ricca di gol. Nel girone "A" il Corsagna balza al secondo posto, raggiungendo il Capannori, grazie ai tre gol realizzati da Battistoni, Giusti e Fiumicino, battendo, così, la capolista Montignoso. Il Capannori, invece, pareggia a reti bianche contro l’Unione Tempio Chiazzano. Pareggio anche per il Pieve Fosciana, cui non bastano Borgia e Pucci contro il Mulazzo e per la Folgor Marlia che ci ha provato con il rigore trasformato da Cortopassi nel derby contro il Porcari che ha risposto con Frugoli. Pareggio esterno con Pinelli e Trombi per i Diavoli Neri Gorfigliano contro il Capezzano. Vittoria esterna a suon di gol per il Montecarlo che, con la doppietta di Iannelli ed i gol di Sangregorio e Michetti, passa sul campo del Cqs Pistoia. Battuta d’arresto casalinga per l’Atletico Lucca cui non basta Bigondi contro il Romagnano.

In Seconda categoria, nel girone "A", Obbligato prova a spianare la strada alla Folgore Segromigno Piano che, però, viene raggiunta dal Ricortola, mentre per il Pieve San Paolo arriva una sconfitta interna contro la capolista Fivizzanese. Nel girone "B", invece, la capolista Piazza "55", batte, grazie a Orsi e Ferri, il Gallicano. Non basta Ghafouri al Ghivizzano che viene fermato sul pari dal Giovani Via Nova. Successo di misura del Molazzana, con Febbrai, sul Borgo a Mozzano. L’Atletico Castiglione passa grazie alla doppietta di Matteucci ed al gol di Turri sulla Morianese, alla quale non bastano Lombardi e Fall. Anche il Valfreddana conquista tre punti importanti in chiave salvezza, grazie alla doppietta di Lazzari contro il Pescia. Successo esterno con Bertilacchi, Pieruccini e Romanini per il San Macario Oltreserchio sul Fornaci che ha provato a rimanere in partita con Cecchini e Giannelli. Sconfitte casalinghe, infine, per l’Academy Tau (cui non basta Rossano contro il Borgo a Buggiano) e del Cascio contro il Chiesina Uzzanese.

Alessia Lombardi