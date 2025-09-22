Calcio - Prima e Seconda categoria: gironi "A» e "B». La rassegna dei gol

In Prima categoria girone "A" l’Atletico passa sul Romagnano con una doppietta di Berrettini e gol di Secchi e Stefich; anche la Folgor corsara con Tuccori e Giuliani sul campo del Calci. Capannori a valanga con Benedetti, Costalli, Houdi e Pistoresi (2) sul Migliarino Vecchiano; mentre il Pieve Fosciana (doppietta di Dal Poggetto) batte il Corsagna cui non basta Barsanti. Ko per il Piazza "55" con il Capezzano e pareggio, nel girone "B" per il Marginone contro il Pietà.

In Seconda categoria Folgore Segromigno ko contro il Salavetitia; vittoria per il Valfreddana grazie a Sillah (doppietta) e Catinali sull’Atletico Carrara dei Marmi e per il Vorno, grazie a Matteoni, sul Ricortola. Battuta d’arresto del San Macario Oltreserchio sul campo del Monzone. Nel girone "B" successo del Gallicano (con Ezzaki, Barsotti e Alfredini) sul Borgo a Buggiano; dell’Academy Tau (con Guazzelli) sul Cascio e del Ghivizzano (con Bandoni e Picchi) sul Filicaia Diavoli Rossi (cui non basta Venanzi). Pareggiano il Borgo a Mozzano (con Cecchini) con il Pescia, il New Team (con Satti) con il Molazzana (che ha risposto con Michelotti); finisce a reti bianche la sfida tra Atletico Castiglione e Le Case. Arriva una pesante sconfitta, invece, per il Fornaci sul campo della Cintolese; mentre ai Diavoli Neri Gorfigliano non è sufficiente il gol di Pinelli contro il Chiesina Uzzanese.

Al. Lomb.