Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Lazzeretto continua a volare. Prima gioia stagionale per il Gambassi

Continua a volare il neopromosso Sporting Lazzeretto. I biancorossi espugnano anche il campo dell’Atletica Castello con una pazzesca rimonta da 2-0 a 2-4 e dopo tre giornate comandano a punteggio pieno il girone F di Seconda Categoria. Dopo il doppio vantaggio dei biancoverdi fiorentini alla mezz’ora, la banda di mister Guazzini ha reagito accorciando prima le distanze con Perri al 42’ su schema da corner e poi pareggiando al 59’ con il rigore trasformato da capitan Valenti. Al 66’ e 75’, poi, ci pensa lo scatenato Perri a firmare l’allungo decisivo del Lazzeretto realizzando una tripletta personale.

Nello stesso raggruppamento prima gioia stagionale per la ‘matricola’ Casenuove Gambassi, che grazie al gol di Bellucci e alla doppietta nella ripresa di Koceku porta via l’intera posta in palio dal campo de La Querce di Prato. Successo che permette alla squadra di Razzanelli di agganciare l’altra neopromossa Capraia, scavalcando Santa Maria e Monterappoli. I primi, passati in vantaggio con Salvadori, si vedono rimontare nel finale in casa dalla Virtus Comeana. I gialloblù empolesi restano infatti a quota 2 e vengono raggiunti dai ‘cugini’ del Monterappoli, che nel remake dell’incontro di quattro giorni prima in Coppa Provinciale perso 7-0, impatta 1-1 a Cambiano contro il Capraia. Succede tutto nel primo tempo con gli ospiti che sbloccano il risultato grazie a Ciulli sugli sviluppi di un corner, mentre i padroni di casa rispondono poco dopo con una pregevole conclusione da fuori area di Ninci.

Nella ripresa, poi, fioccano occasioni da una parte e dall’altra, ma il risultato non cambia più. Per il Capraia si tratta del terzo pari in altrettante giornate. Passando al girone G, dove nell’anticipo di venerdì l’Aurora Montaione era stato superato in casa dal Corazzano, il Ponte a Cappiano ha piegato di misura sul proprio campo l’ex capolista a punteggio pieno San Prospeto Navacchio. A firmare l’1-0 finale una rete di Mecca. Raggiungendo quota 6 punti i calligiani agguantano così altre quattro squadre al secondo posto, a meno uno dalla vetta. Chiudiamo con il girone C di Prima Categoria, dove il Gambassi pareggia la terza partita di fila. A Barberino di Mugello, infatti, i termali impattano a reti bianche.

Si.Ci.