Calcio: Prima e Seconda categoria. Big-match interno per il Capezzano

In Prima categoria siamo alla 24ª giornata. Il Capezzano ospita la terza della classe Capannori sul sintetico di casa del “Maggi-Matteucci“ (fischia Luca De Vincenti di Carrara). Riccardo Coli ha ancora fuori Domenici, Toma e Lorenzo Pacini ma ritrova dopo la squalifica Lampitelli e capitan Mattia Pacini. Potrebbe così tornare al modulo 4-3-3. Trasferta nel pistoiese per la lanciatissima Torrelaghese che viene da 10 risultati utili di seguito (non perde dall’8 dicembre scorso). Contro il C.Q.S. Pistoia (designato il fischietto Filippo Bertoloni di Prato), i gialloviola sono senza gli influenzati Chelotti e Lucarini. Ballottaggi in porta fra Bertini (che non sta ancora benissimo) ed Aperti e per il ruolo di mezzala sinistra del 4-3-1-2 tra Galli e Tartarini. "Per noi è la pratita più importante dell’anno – dice mister Riccardo Belluomini – perché può cambiar la nostra prospettiva".

In Seconda categoria (pure qui è la 24ª) invece ci sono Corsanico-Migliarino Vecchiano (arbitra Alessio Rossi di Carrara) e Filattierese-Massarosa (dirige Amir Muley Yussef Fracasso di Pisa). Negli orange collinari sono assenti Alessandro Lari, Maguina e Natali ma rientrano Filippo Mariani e Poleschi. Gabriele Mazzei tatticamenti va avanti sulla proficua strada del 4-4-2. Nei biancorossi massarosesi, in cerca di riscatto (nelle 8 giornate di ritorno ben 6 sconfitte di cui ora 3 di fila), sempre lunghissima la lista degli indisponbili.