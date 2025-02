Calcio Prima e Seconda Categoria. Il derby empolese va al Santa Maria. Ma Avane riabbraccia il suo diesse

Il Santa Maria si aggiudica il derby tutto empolese di Avane, scontro salvezza del girone F di Seconda Categoria, e aggancia al quintultimo posto con 22 punti il Cobra Kai, portandosi a sole 3 lunghezze dalla salvezza diretta. I gialloblu di mister Tamburini hanno espugnato il Gavazzi grazie alle reti di Querci e Carraro. Sconfitta che inguaia invece l’Avane, sempre ultimo a quota 14 con 5 punti di ritardo dal penultimo posto, che consentirebbe almeno di giocarsi la salvezza ai play-out. Se non altro in casa giallonera si è potuto sorridere per il ritorno in tribuna del direttore sportivo Carlo Zani, a distanza di otto mesi dal malore che lo ha colpito lo scorso giugno.

Nello stesso girone il Monterappoli cade 2-1 in casa contro il Sesto Calcio, inutile la rete di Marconcini che accorcia le distanze, e scivola pericolosamente in zona play-out, adesso distante solo 3 punti.

Nel raggruppamento G della stessa categoria prosegue invece il buon momento del Ponte a Cappiano, che nello scontro diretto in chiave play-off di Castelfranco centra la terza vittoria di fila, imponendosi per 2-0. A firmare il blitz sono stati Viti e Campinoti. I calligiani adesso hanno 37 punti, ma nonostante il quinto posto per poter partecipare agli spareggi promozione devono contenere il divario dalla seconda entro i 10 punti o scavalcare anche la Volterrana, quarta a 38.

Disfatta casalinga invece per l’Aurora Montaione, che era addirittura subito passata in vantaggio con Pieroni. La prima frazione si chiude sull’1-1 con diverse occasioni fallite dai ragazzi di Razzanelli, i quali crollano poi nella ripresa con il San Prospero Navacchio che segna altre quattro volte in contropiede fissando il punteggio sull’1-5. L’Aurora Montaione resta comunque ampiamente fuori dalla zona retrocessione.

Infine, nel girone E di Prima Categoria il Gambassi non va oltre l’1-1 casalingo con il ‘pericolante’ Porta Romana. Anzi, a metà primo tempo sono proprio i fiorentini ospiti a passare in vantaggio su calcio di rigore. A rimettere le cose apposto per i giallorossi termali, dopo un’occasione sprecata da Oliva, ci pensa poco prima dell’intervallo D’Urso con un bel sinistro di contro balzo. Il Gambassi resta comunque in corsa per i play-off.

Si.Ci.