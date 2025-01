Calcio prima e seconda categoria. Cadimare dà l’assalto al Casarza. Ameglia, colpo di Coda in panchina

In programma oggi si svolgono tre anticipi in Prima categoria che vedono impegnate due delle tre capoliste. In campo i match Cadimare-Atletico Casarza Ligure (Pieroni Pieve, 16.15 arbitro Pau di Genova), Casarza Ligure-Brugnato (Casarza Ligure 15 Gardella di Chiavari), Cogornese-Lavagna (Cogorno 15, Brizzi di Spezia). Casarza Ligure e Lavagna guidano la classifica assieme al Marolacquasanta, che giocherà domani ad Ameglia con l’intenzione di vincere per confermare la leadership. Amegliesi che presenteranno il nuovo mister Andrea Coda che, coadiuvato dal suo vice Roberto Canciello, avranno il doppio ruolo di allenatore-giocatore e sostituiranno il dimissionario Gian Luca Giorgini. Il Casarza riceverà il Brugnato rinforzato dall’ingaggio dell’ex giocatore della Fezzanese Sauro Selimi che, domenica scorsa all’esordio in maglia bianco azzurra, ha realizzato il gol della vittoria per 2-1 in chiusura al 96’ con il Colli. Il Lavagna farà visita alla Cogornese in un insidioso derby lavagnese. L’altra partita è un scontro salvezza tra il Cadimare, quindicesimo, e l’altra squadra di Casarza l’Atletico, undicesima, che lo precede in classifica di nove punti. Si disputano in anticipo anche due gare di Seconda categoria: Albianese-Rebocco (Albiano Magra 15 Guidi di Spezia) e Bolanese B-Magra Azzurri under 21 (Bertolotti Bolano 15 Di Brango di Spezia). Due incontri che vedono impegnate le ultime quattro squadre della graduatoria. P.G.