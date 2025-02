Calcio Prima e Seconda categoria. Siamo al momento cruciale. Sta per cominciare la volata

Venti giornate disputate, due terzi di stagione sono alle nostre spalle. In Prima e in Seconda categoria inizia la lunga volata che porterà a decidere promozioni, griglie play-off e play-out e retrocessioni dirette. Ci saranno scontri diretti, emozioni, imprevisti: tutto è pronto per questo entusiasmante finale!

Iniziamo dal girone F del campionato di prima categoria, dove numerose squadre senesi si sono ritagliate il ruolo di protagoniste. L’Acquaviva sogna la Promozione, con cinque punti di vantaggio sul Torrenieri, otto sul Tegoleto, nove sul San Quirico, dieci sull’Atletico Piancastagnaio e undici sul Montalcino. A parte il Tegoleto, sono tutte compagini della nostra provincia! Più indietro c’è l’Amiata e, purtroppo in piena zona play-out, il Ponte d’Arbia.

Nel girone C l’Orbetello vola verso la vittoria finale ma alle sue spalle c’è un’ottima Casolese che sta ipotecando un posto per la griglia play-off. Per questo obiettivo sono tuttavia in lizza anche San Miniato, Badesse e Pianella: in tutto sono otto le formazioni che hanno tutto il diritto di sperare che il loro campionato non termini con la trentesima giornata. In coda il Gracciano fa da battistrada al gruppo delle squadre che puntano ad evitare i play-out, tra cui troviamo Radicondoli e San Gimignano.

In seconda categoria il girone L (quello tutto senese) è guidato dal Bettolle che ora ha ben cinque punti di vantaggio su Rosia e Poliziana e sette su Sarteano e Voluntas. I biancorossi hanno già vinto? No, però è chiaro che a questo punto sono i favoriti… Per l’obiettivo play-off stiamo assistendo ad una vera e propria bagarre a cui prendono parte anche Cetona, Fonte Belverde e Monteroni. La zona retrocessione è ben delineata: c’è il Radicofani con un minimo vantaggio e poi a seguire troviamo Asciano, Piazze, Berardenga, Vescovado e Serre tutte racchiuse in appena due punti!

Nel girone E brilla solo il Campiglia, terzo ma staccatissimo dalla vetta. I valdelsani, sorprendentemente, lottano per i play-off. Il Castellina in Chianti sembra messo bene per la salvezza diretta mentre lo Staggia rischia qualcosa in più. Delicatissima la situazione del Meroni, ultimo.

E la terza categoria? Il duello al vertice è tra il Buonconvento ed il Montepulciano Stazione e, per la regola della forbice, il quinto posto potrebbe non dare accesso ai play-off. Quindi la lotta per gli altri due posti (terzo e quarto) sarà tra Monticchiello, Sporting Gracciano e Quercegrossa. Fiato sospeso per molti appassionati!

Giuseppe Stefanachi