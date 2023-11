Calcio Prima e Seconda categoria. Brugnato-Marola da alta classifica. Ostacolo Mamas per il Riomaior

Un match molto importante per l’alta classifica quello che si terrà oggi pomeriggio alle 15 al ‘Colombo’ di Beverino nell’anticipo della nona giornata del girone E di Prima categoria. Di fronte si troveranno il Brugnato e la capolista Marolacquasanta, in uno scontro importante con in palio il primato del girone. I marolini attualmente hanno soltanto due lunghezze di vantaggio sui brugnatesi, che in caso di vittoria li scavalcherebbero in classifica di un punto riprendendosi la vetta solitaria. A dirigere questo delicato scontro di alta classifica è stato designato l’arbitro Verdoia di Genova. Proprio tre giorni fa, mercoledì 15 novembre, le stesse contendenti si sono affrontate al ’Tanca’ in Coppa Liguria di Prima categoria ed il successo è andato al team di Ivano Pedretti che si è imposto per 3-2 sull’equipe di Valter Lunghi.

SECONDA CATEGORIA

Anticipa anche una delle due capoliste del Girone F di Seconda categoria nella sesta giornata di campionato. Il Riomaior oggi alle 15.30 affronterà al ‘Cimma’ di Pagliari il Mamas Giovani, attualmente terzo a soli due punti. Si annuncia anche in questo caso una sfida molto equilibrata fra due squadre in corsa per le prime posizioni della classifica, con la capolista intenzionata a proseguire la sua corsa e il Mamas pronto a scavalcarla. L’arbitro designato è Garbusi della sezione Aia di Spezia.

P.G