Calcio Prima e Seconda categoria. Due derby da seguire

Cinque anticipi nella 5ª giornata di Prima categoria, con solo tre partite in calendario domani. Oggi si giocano Casarza Ligure-Amegliese (Casarza Ligure ore 15 arbitro Porzio di Genova), Ceparana-Bolanese (Incerti Ceparana 15 Salvetti della Spezia), Forza e Coraggio-Lerici (Tanca 18.15 Torrazza di Genova), Riomaior-Marolacquasanta (Cimma Pagliari 15.30 Di Maria di Chiavari), Segesta-Sporting Aurora (Sivori Sestri Levante 18.30 Magri di Chiavari). Il clou è senz’altro il derby del Comune di Bolano. A tal proposito l’ex aquilotto Marco Tarasconi, mister dei rossoneri di casa, sottolinea. "Arriviamo al derby con il morale alto dopo aver vinto finalmente la prima partita sabato scorso disputando un’ottima gara. Loro, invece, purtroppo sono in un momento dove sono un po’ in difficoltà e domenica hanno perso una rocambolesca partita che stavano vincendo subendo nei minuti di recupero due gol in due minuti. Il derby è un incontro molto sentito e noi cercheremo di fare la nostra partita, ma sappiamo molto bene che loro sono una squadra forte che ha l’ambizione di vincere il campionato per cui sarà una gara molto difficile. Noi cercheremo di metterci il massimo impegno e dare una soddisfazione ai nostri tifosi se ci riusciamo".

L’altro derby molto sentito è quello di Seconda categoria tra Monterosso e Ceula Levanto (oggi alle 19 a Levanto, arbitra Della Monica della Spezia). "La parola derby – dice il dirigente del Ceula Andrea Pettirossi – è molto importante da utilizzare nella nostra realtà, poiché tra amici intrecciati nelle due società si è creata la possibilità di far calcio e regalare passione ai tifosi di due paesi". L’altro anticipo di Seconda categoria è Albianese-Madonnetta (Albiano, 15, Salvemini di Spezia).

Paolo Gaeta