Calcio Prima e Seconda Categoria. Coppa Toscana, le sfide. L’esordio del Gambassi

In attesa dell’inizio del campionato secondo fine settimana dedicato alla Coppa Toscana in Prima e Seconda Categoria. Partiamo proprio dal livello maggiore, dove oggi alle 15.30 fa l’esordio ufficiale il Gambassi. Dopo aver battuto 3-0 in amichevole il Chianti Nord (reti di Borgognoni, Fontanelli e Scarselli), la squadra di mister Falco sarà di scena al campo sportivo di Treggiaia contro il Selvatelle, che nella prima gara del triangolare ha perso 1-0 a Peccioli. Con un risultato positivo quindi i giallorossi termali si giocherebbero poi la qualificazione in casa contro la Pecciolese.

Scendendo in Seconda Categoria sono due gli scontri diretti tra squadre del circondario in programma questo pomeriggio alle 15.30. Al Biagioli di Santa Maria i gialloblù locali ricevono il neopromosso Capraia, dopo aver ceduto 3-1 in trasferta al Monterappoli, mentre all’Innocenti di Cambiano l’altra ‘matricola’ Casenuove Gambassi ospita l’Aurora Montaione, sconfitto 2-0 in casa domenica scorsa dal Corazzano.

Sempre alle 15.30, poi, il Ponte a Cappiano cerca riscatto al Di Lupo di Santa Maria a Monte (nella prima giornata i calligiani sono stati superati 4-1 al Mediceo dal Castelfranco), mentre al Bagnoli di San Romano il neopromosso Sporting Lazzeretto debutta nella competizione contro la Sanromanese, appena retrocessa e battuta 1-0 a Capanne nel primo confronto del triangolare. Domenica prossima, poi, via anche al campionato di entrambe le categorie.