Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi prepara la svolta. Santa Maria a caccia di punti

Torna al campo sportivo di Casenuove il Gambassi, per continuare a dare la caccia al primo successo in campionato. Per la quarta giornata del girone C di Prima Categoria, infatti, oggi alle 15.30 i termali ricevono la visita del Calenzano che ha i loro stessi 3 punti. Bottino maturato, però, in maniera diversa visto che rispetto ai tre pari degli uomini di mister Falco il Calenzano ha vinto una gara e perso le altre due, una delle quali nell’unica trasferta disputata finora.

Scendendo in Seconda Categoria (tutte le gare si disputeranno oggi alle 15.30), inedito quanto interessante scontro diretto tra formazioni del circondario nella quarta giornata del girone F. Al Lensi di Lazzeretto il neopromosso Sporting ospita il Monterappoli. I padroni di casa comandano la classifica a punteggio pieno con il miglior attacco del raggruppamento alla media di tre gol a partita, mentre i neroverdi empolesi sono ancora a caccia del primo successo dopo due pareggi in tre gare.

Tra le formazioni ancora imbattute di questo girone c’è anche l’altra ‘matricola’ Capraia, reduce da tre pareggi di fila, che questo pomeriggio riceve al Brandani di Montelupo il Sesto Calcio. Gli ospiti, usciti sconfitti nell’unica trasferta affrontata finora, sono attualmente ultimi con un solo punto insieme ad Atletica Castello e Montalbano Cecina.

Rinfrancato dal primo successo di domenica scorsa, la neopromossa Casenuove Gambassi riceve invece all’Innocenti di Cambiano proprio l’Atletico Castello. Ghiotta opportunità, quindi, per gli uomini di mister Razzanelli per centrare il bis e trovare ulteriore entusiasmo dopo la serie di sconfitte iniziali tra coppa e campionato.

A chiudere il programma di questo girone la trasferta del Santa Maria sul campo del Virtus Rifredi. I padroni di casa, retrocessi lo scorso anno, hanno raccolto finora 4 punti, due in più dei gialloblù empolesi, che sono alla ricerca della loro prima vittoria.

Infine, nel raggruppamento G doppia trasferta per Ponte a Cappiano e Aurora Montaione. I calligiani andranno a far visita al Corazzano dei tanti ex, che ha gli stessi 6 punti in classifica. I valdelsani, al momento ultimi a un punto col Bientina, se la dovranno invece vedere con il Castelfranco che in graduatoria li precede di due lunghezze.